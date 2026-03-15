Трампу доложили, что Моджтабы Хаменеи нет в живых
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff
Президент США Дональд Трамп усомнился, что новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи жив, но на всякий случай призвал его сдаться. Об этом американский политик заявил в интервью телеканалу NBC.
По словам Трампа, ему поступала информация о возможной гибели иранского политика. Он также отметил, что до сих пор никто не предъявил доказательств обратного, ведь Хаменеи не появлялся на публике.
«Я слышал, что его нет в живых. Если это не так, то он должен сделать кое-что очень умное для своей страны, а именно сдаться», — заявил глава Белого дома.
Ранее британский таблоид The Sun со ссылкой на анонимные источники сообщил, что Моджтаба Хаменеи впал в кому после недавних ударов. Кроме того, шеф Пентагона Пит Хегсет уверял, что он был изуродован. Американские СМИ также писали, что у него перелом стопы, однако иранский МИД утверждает, что с новым верховным лидером всё хорошо.
