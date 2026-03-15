Трампу доложили, что Моджтабы Хаменеи нет в живых

Президент США Дональд Трамп усомнился, что новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи жив, но на всякий случай призвал его сдаться. Об этом американский политик заявил в интервью телеканалу NBC.

По словам Трампа, ему поступала информация о возможной гибели иранского политика. Он также отметил, что до сих пор никто не предъявил доказательств обратного, ведь Хаменеи не появлялся на публике.

«Я слышал, что его нет в живых. Если это не так, то он должен сделать кое-что очень умное для своей страны, а именно сдаться», — заявил глава Белого дома.