Глава МИД Ирана заверил, что новый верховный лидер страны в полном порядке

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи успокоил мировое сообщество относительно состояния нового верховного лидера Моджтабы Хаменеи после недавнего ранения. По его словам, лидер полностью здоров и продолжает исполнять свои обязанности.

«Скоро все увидят, что с новым лидером всё в порядке. Он будет исполнять и исполняет свои обязанности», – заявил Аракчи в интервью телеканалу MS Now.

Дипломат подчеркнул, что структура власти в Иране надёжна и функционирует независимо от конкретной личности. По словам министра, система управления в стране хорошо организована и не зависит от отдельного человека или группы людей.

Ранее Life.ru писал, что Аббас Аракчи раскритиковал «зонтик безопасности» США в Ормузском проливе. По его словам, американские меры не обеспечивают надёжную защиту судоходства и скорее создают новые проблемы. Министр отметил, что Вашингтон теперь вынужден просить Китай и другие страны помочь с безопасностью в стратегическом проливе.