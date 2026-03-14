Советник Трампа призвал США прекратить удары по Ирану, предупредив о катастрофе

Администрацию США призвали прекратить удары по Ирану, предупредив о риске цепной реакции и угрозе энергетической инфраструктуре в регионе. С таким мнением в подкасте All-In выступил глава департамента Белого дома по развитию ИИ Дэвид Сакс, близкий соратник президента Америки Дональда Трампа.

«Сейчас самое время объявить о победе и уйти», — заявил Сакс.

По словам чиновника, дальнейшие удары могут вызвать катастрофические последствия, затронув нефтегазовые объекты в странах Персидского залива и сделав регион почти непригодным для жизни. Он подчеркнул, что прекращение эскалации также соответствует ожиданиям рынков.

