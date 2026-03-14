14 марта, 14:43

Советник Трампа призвал США прекратить удары по Ирану, предупредив о катастрофе

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mr Changezi

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mr Changezi

Администрацию США призвали прекратить удары по Ирану, предупредив о риске цепной реакции и угрозе энергетической инфраструктуре в регионе. С таким мнением в подкасте All-In выступил глава департамента Белого дома по развитию ИИ Дэвид Сакс, близкий соратник президента Америки Дональда Трампа.

«Сейчас самое время объявить о победе и уйти», заявил Сакс.

По словам чиновника, дальнейшие удары могут вызвать катастрофические последствия, затронув нефтегазовые объекты в странах Персидского залива и сделав регион почти непригодным для жизни. Он подчеркнул, что прекращение эскалации также соответствует ожиданиям рынков.

Война Ирана и США: Удары по ракетным кластерам Ирана, КСИР бьёт по посольству США в Багдаде, Россия предложила вывезти ядерный уран, 14 марта
Война Ирана и США: Удары по ракетным кластерам Ирана, КСИР бьёт по посольству США в Багдаде, Россия предложила вывезти ядерный уран, 14 марта

Ранее Трамп рассказал о своём необычном увлечении — он следит за обувью своих министров и при необходимости меняет её на более подходящую. По словам политика, он сам долго испытывал дискомфорт из-за неудобной обуви и теперь получает удовольствие, помогая другим избежать подобных проблем.

Главное о конфликте на Ближнем Востоке — в специальном разделе Life.ru.

Милена Скрипальщикова
