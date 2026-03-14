Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 марта, 12:39

Трамп рассказал, что любит «переобувать» своих министров

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joey Sussman

Президент США Дональд Трамп поделился неожиданным хобби. Политик заявил, что ему нравится «переобувать» своих министров. В прямом смысле. По словам американского лидера, он следит за тем, чтобы члены его команды не носили кроссовки, и при необходимости меняет им обувь на более подходящую.

Сам Трамп, как он признался, много лет мучился с неудобными туфлями и теперь получает удовольствие, избавляя от этого других. CNN отмечает, что в Белом доме даже шутят на эту тему: некоторые чиновники боятся не надеть подаренную Трампом обувь.

«Как человек, который много лет носил неподходящую и не очень удобную обувь, я получаю от этого удовольствие», — заявил он.

Трамп раскритиковал обувь Вэнса и Рубио и купил им по четыре пары новых ботинок

К слову, на фоне обсуждений о том, что Трамп заказал подчинённым неподходящие по размеру туфли, Life.ru напомнил, что тесная обувь может привести не просто к дискомфорту. Это грозит более серьёзными проблемами: молоткообразной деформации пальцев и hallux valgus — искривлению сустава большого пальца с образованием болезненной «косточки».

Анастасия Никонорова
  • Новости
  • Дональд Трамп
  • США
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar