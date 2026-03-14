Трамп рассказал, что любит «переобувать» своих министров

Президент США Дональд Трамп поделился неожиданным хобби. Политик заявил, что ему нравится «переобувать» своих министров. В прямом смысле. По словам американского лидера, он следит за тем, чтобы члены его команды не носили кроссовки, и при необходимости меняет им обувь на более подходящую.

Сам Трамп, как он признался, много лет мучился с неудобными туфлями и теперь получает удовольствие, избавляя от этого других. CNN отмечает, что в Белом доме даже шутят на эту тему: некоторые чиновники боятся не надеть подаренную Трампом обувь.

«Как человек, который много лет носил неподходящую и не очень удобную обувь, я получаю от этого удовольствие», — заявил он.

К слову, на фоне обсуждений о том, что Трамп заказал подчинённым неподходящие по размеру туфли, Life.ru напомнил, что тесная обувь может привести не просто к дискомфорту. Это грозит более серьёзными проблемами: молоткообразной деформации пальцев и hallux valgus — искривлению сустава большого пальца с образованием болезненной «косточки».