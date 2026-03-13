Гной под ногтями и деформация стоп: Врачи призвали чиновников в Белом доме не носить «ботинки Трампа»

На фоне обсуждения истории о том, что Дональд Трамп якобы заказал подчинённым туфли, не всем подошедшие по размеру, врач напомнила: такая обувь может привести не только к дискомфорту, но и к серьёзным проблемам со стопами и суставами.

Как объяснила в беседе с Life.ru эксперт Лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская, тесная пара со временем способна спровоцировать молоткообразную деформацию пальцев и hallux valgus — искривление сустава большого пальца с образованием болезненной «косточки».

Журналисты заметили, что Трамп заказал подчинённым обувь не по размеру. Фото © X/ Matt Royer

Постоянное давление на пальцы и ногти также повышает риск врастания ногтей и панариция — острого гнойного воспаления тканей. При этом страдает не только стопа: из-за неправильной амортизации ударная нагрузка начинает передаваться на голеностоп, колени и тазобедренные суставы.

Однако обувь большего размера не менее опасна. Стопа внутри не фиксируется в достаточной мере, что заставляет мышцы постоянно перенапрягаться, пытаясь удержать равновесие при ходьбе. Это ведет к хронической усталости и перенапряжению мышц голени. Непредсказуемость положения стопы в слишком просторной обуви нарушает походку, дестабилизирует голеностопный сустав, что повышает риск вывихов и растяжений связок. Екатерина Демьяновская Врач-невролог, кандидат медицинских наук

Если носить неподходящую пару долго, последствия могут стать ещё серьёзнее. Среди них — плоскостопие, пяточная шпора, артрозы, изменение осанки и хронические боли в спине.

Чтобы этого избежать, при покупке важно учитывать не только длину стопы, но и её ширину, полноту, высоту подъёма и форму пальцев.

«Оптимальное время для примерки обуви — вторая половина дня, когда стопа немного увеличивается в размере из-за естественной отечности», — делится лайфхаком собеседница Life.ru.