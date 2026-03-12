В коме и без ног: Лондон утверждает, что новый аятолла при смерти, но Тегеран говорит другое
Британский таблоид The Sun сообщил, что новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи якобы находится в коме после недавних ударов. Издание, ссылаясь на анонимные источники, утверждает, что он получил тяжёлые ранения и лишился конечностей.
По версии газеты, Хаменеи сейчас не руководит действиями страны напрямую, а его отсутствие на публике объясняется критическим состоянием. На этом фоне в материале говорится о «призрачном» руководстве Ираном.
При этом подтверждений этой информации от крупных международных агентств нет. Накануне Reuters со ссылкой на иранского чиновника передавало, что Моджтаба Хаменеи был ранен лишь легко и продолжает работать.
Associated Press также сообщало, что иранское государственное телевидение распространило его первое официальное заявление после назначения. Текст обращения зачитал ведущий, а не сам Хаменеи, что и стало одной из причин новых слухов о его состоянии.
Таким образом, вокруг здоровья нового иранского лидера сейчас существуют две версии. Одна, таблоидная, говорит о коме и тяжёлых травмах, другая — официальная и более сдержанная — о ранении без потери управляемости.
После гибели Али Хаменеи в ударах 28 февраля новым верховным лидером Ирана был объявлен его сын Моджтаба. Тысячи иранцев вышли на улицы, чтобы поддержать его избрание. Массовые собрания прошли в Тегеране, Ширазе, Мешхеде и Куме, на них выкрикивались антиамериканские и антиизраильские лозунги.
