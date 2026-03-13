Глава Пентагона уверен, что новый верховный лидер Ирана «обезображен» и «в бегах»

Новый верховный лидер Ирана Сейед Моджтаба Хаменеи получил ранения и, предположительно, обезображен. Данное заявление сделал на брифинге министр обороны США Пит Хегсет.

«Мы знаем, что новый, так называемый, не очень верховный лидер ранен и, вероятно, изуродован», — сказал министр.

Поводом для таких утверждений стало первое обращение Моджтабы Хаменеи к нации, которое зачитали по иранскому телевидению. Сам лидер не появился в кадре и не записал аудио. Хегсет обратил внимание на отсутствие видео и голоса, дав понять, что это неслучайно.

Министр убеждён, что Моджтаба «напуган» и в настоящий момент находится «в бегах». Более того, он предположил, что в Иране даже не знают, кто у них главный, поскольку после гибели предыдущего лидера Али Хаменеи, в стране полная неразбериха.

Ранее британский таблоид The Sun со ссылкой на анонимные источники сообщил, что Моджтаба Хаменеи впал в кому после недавних ударов. По информации издания, он получил тяжёлые ранения и лишился конечностей. Хаменеи сейчас не руководит страной напрямую, а его отсутствие на публике связано с критическим состоянием.