Вдова аятоллы Али Хаменеи жива, сообщило Fars
Вдова бывшего верховного лидера Ирана Али Хаменеи Мансуре Ходжасте Багерзаде, о возможной гибели которой ранее сообщали иранские СМИ, жива. Об этом сообщает агентство Fars.
«Сообщаем, что супруга верховного лидера, погибшего мученической смертью, жива. Первоначальные сообщения на этот счёт оказались ошибкой», — говорится в сообщении агентства.
До этого сообщалось, что 79-летняя вдова Хаменеи получила ранения в результате удара США и Израиля по Тегерану. Родившись в 1947 году в семье бизнесмена, она вышла замуж за Хаменеи в 1964 году. Она также является сестрой бывшего заместителя директора Иранской телерадиовещательной корпорации IRIB Хасана Ходжасте Багерзаде.
Напомним, США и Израиль начали военную операцию против Ирана утром 28 февраля. Под удар попали крупные города, в том числе Тегеран. В результате бомбардировок был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи и ряд высокопоставленных чиновников. После гибели Али Хаменеи новым верховным лидером Ирана был объявлен его сын Моджтаба. Тысячи иранцев вышли на улицы, чтобы поддержать его избрание. Массовые собрания прошли в Тегеране, Ширазе, Мешхеде и Куме, на них выкрикивались антиамериканские и антиизраильские лозунги.
