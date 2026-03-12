Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 марта, 16:06

Вдова аятоллы Али Хаменеи жива, сообщило Fars

Обложка © ТАСС / АР

Обложка © ТАСС / АР

Вдова бывшего верховного лидера Ирана Али Хаменеи Мансуре Ходжасте Багерзаде, о возможной гибели которой ранее сообщали иранские СМИ, жива. Об этом сообщает агентство Fars.

«Сообщаем, что супруга верховного лидера, погибшего мученической смертью, жива. Первоначальные сообщения на этот счёт оказались ошибкой», — говорится в сообщении агентства.

До этого сообщалось, что 79-летняя вдова Хаменеи получила ранения в результате удара США и Израиля по Тегерану. Родившись в 1947 году в семье бизнесмена, она вышла замуж за Хаменеи в 1964 году. Она также является сестрой бывшего заместителя директора Иранской телерадиовещательной корпорации IRIB Хасана Ходжасте Багерзаде.
В коме и без ног: Лондон утверждает, что новый аятолла при смерти, но Тегеран говорит другое
В коме и без ног: Лондон утверждает, что новый аятолла при смерти, но Тегеран говорит другое

Напомним, США и Израиль начали военную операцию против Ирана утром 28 февраля. Под удар попали крупные города, в том числе Тегеран. В результате бомбардировок был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи и ряд высокопоставленных чиновников. После гибели Али Хаменеи новым верховным лидером Ирана был объявлен его сын Моджтаба. Тысячи иранцев вышли на улицы, чтобы поддержать его избрание. Массовые собрания прошли в Тегеране, Ширазе, Мешхеде и Куме, на них выкрикивались антиамериканские и антиизраильские лозунги.

Все ключевые события на Ближнем Востоке — в разделе Life.ru.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • Иран
  • Война на Ближнем Востоке
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar