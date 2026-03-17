Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 марта, 02:50

Новый верховный лидер Ирана выжил, покинув помещение за секунды до атаки

Обложка © Zuma \ TASS

Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи чудом избежал гибели после авиаудара 28 февраля. Как сообщает The Daily Telegraph со ссылкой на источники, аятолла покинул помещение незадолго до удара, что спасло ему жизнь.

По данным издания, Хаменеи вышел во двор «по какому-то делу», а когда возвращался обратно, по зданию уже был нанесён удар. В этот трагический момент погибли его жена и сын.

«Так было угодно Богу: Моджтабе нужно было выйти во двор, а затем вернуться. Он был снаружи, когда по зданию ударила ракета», – говорится в публикации.

При этом новый верховный лидер Ирана продолжает выполнять свои обязанности и принимать решения по оперативным вопросам страны.

CBS: Хаменеи опасался, что его сын Моджтаба станет верховным лидером Ирана

Ранее Life.ru писал, что Моджтаба Хаменеи остаётся жив и решает оперативные вопросы страны после слухов о своей гибели. По словам главы МИД Ирана Аббаса Аракчи, лидер был ранен в первые дни военной агрессии США и Израиля, но сейчас с ним всё в порядке. Он уже обратился к народу письменно, демонстрируя, что контроль над ситуацией полностью сохраняется.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Юния Ларсон
  • Новости
  • Иран
  • Война на Ближнем Востоке
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar