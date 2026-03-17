Новый верховный лидер Ирана выжил, покинув помещение за секунды до атаки

Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи чудом избежал гибели после авиаудара 28 февраля. Как сообщает The Daily Telegraph со ссылкой на источники, аятолла покинул помещение незадолго до удара, что спасло ему жизнь.

По данным издания, Хаменеи вышел во двор «по какому-то делу», а когда возвращался обратно, по зданию уже был нанесён удар. В этот трагический момент погибли его жена и сын.

«Так было угодно Богу: Моджтабе нужно было выйти во двор, а затем вернуться. Он был снаружи, когда по зданию ударила ракета», – говорится в публикации.

При этом новый верховный лидер Ирана продолжает выполнять свои обязанности и принимать решения по оперативным вопросам страны.

Ранее Life.ru писал, что Моджтаба Хаменеи остаётся жив и решает оперативные вопросы страны после слухов о своей гибели. По словам главы МИД Ирана Аббаса Аракчи, лидер был ранен в первые дни военной агрессии США и Израиля, но сейчас с ним всё в порядке. Он уже обратился к народу письменно, демонстрируя, что контроль над ситуацией полностью сохраняется.