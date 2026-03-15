CBS: Хаменеи опасался, что его сын Моджтаба станет верховным лидером Ирана
Бывший верховный лидер Ирана Али Хаменеи, погибший под ударами США и Израиля, был невысокого мнения о своём сыне Моджтабу. Он якобы называл его «не особо умным» и считал неготовым к руководству целой страной. Об этом сообщает телеканал CBS News со ссылкой на американскую разведку.
Кроме того, Хаменеи-старший критиковал Моджтабу за постоянные проблемы в личной жизни и несобранность. Как утверждает телеканал, президент США Дональд Трамп прекрасно знал об отношении главы Ирана к своему сыну. Поэтому когда Хаменеи-младший пришёл к власти, то американский лидер считал, что Иран фактически остался без верховного руководства.
Ранее президент США Дональд Трамп усомнился, что новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи жив, но на всякий случай призвал его сдаться. Он также отметил, что до сих пор никто не предъявил доказательств обратного, ведь Хаменеи не появлялся на публике. В свою очередь МИД Ирана опроверг слухи о гибели нового лидера. Ведомство сообщило, что политик был ранен, но выжил во время атаки США и Израиля.
