CBS: Хаменеи опасался, что его сын Моджтаба станет верховным лидером Ирана

Бывший верховный лидер Ирана Али Хаменеи, погибший под ударами США и Израиля, был невысокого мнения о своём сыне Моджтабу. Он якобы называл его «не особо умным» и считал неготовым к руководству целой страной. Об этом сообщает телеканал CBS News со ссылкой на американскую разведку.

Кроме того, Хаменеи-старший критиковал Моджтабу за постоянные проблемы в личной жизни и несобранность. Как утверждает телеканал, президент США Дональд Трамп прекрасно знал об отношении главы Ирана к своему сыну. Поэтому когда Хаменеи-младший пришёл к власти, то американский лидер считал, что Иран фактически остался без верховного руководства.