МИД Ирана сообщил о состоянии Моджтабы Хаменеи после слухов о его гибели

Новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи, который возглавил страну после гибели своего отца под ударами США и Израиля, здоров и решает все оперативные вопросы на своём посту. Об этом заявил глава министерства иностранных дел Ирана Аббас Арагчи, которого цитирует издание Fars.

В Тегеране отметили, что Моджтаба Хаменеи был ранен в первые дни военной агрессии США и Израиля, но сейчас с ним всё в порядке. Политик уже делал обращение к своему народу, но в письменном виде.

Ранее президент США Дональд Трамп усомнился, что новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи жив, но на всякий случай призвал его сдаться. Он также отметил, что до сих пор никто не предъявил доказательств обратного, ведь Хаменеи не появлялся на публике.