15 марта, 15:24

Пентагон не может обновить софт на воюющих у берегов Ирана истребителях F-35

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andreas Zeitler

Американские истребители пятого поколения, которые сейчас задействованы в операции против Ирана, столкнулись с серьёзной технической проблемой. Программы модернизации ПО провалились, сообщает Bloomberg со ссылкой на внутренний документ Пентагона.

В 2025 году истребители не получили никаких новых боевых возможностей. Версия TR-3, которая должна была увеличить вычислительную мощность в 37 раз, «в течение большей части прошлого года была в основном непригодна для использования». Из-за нехватки персонала и перераспределения бюджетов были сорваны тесты на кибербезопасность.

Но попытки обновить софт для F-35 «зашли в тупик». В итоге истребители морской пехоты, развёрнутые у берегов Ирана, вынуждены летать с устаревшим ПО TR-2. Пентагон планирует закупить 2470 F-35, но пока даже обновление существующих вызывает серьёзные проблемы.

Ранее центральное командование ВС США сообщило о потере самолёта-заправщика KC-135 в ходе операции «Эпическая ярость» против Ирана. К инциденту причастны два воздушных судна: одно упало на западе Ирака, второе благополучно приземлилось.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Анастасия Никонорова
