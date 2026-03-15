Пентагон не может обновить софт на воюющих у берегов Ирана истребителях F-35
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andreas Zeitler
Американские истребители пятого поколения, которые сейчас задействованы в операции против Ирана, столкнулись с серьёзной технической проблемой. Программы модернизации ПО провалились, сообщает Bloomberg со ссылкой на внутренний документ Пентагона.
В 2025 году истребители не получили никаких новых боевых возможностей. Версия TR-3, которая должна была увеличить вычислительную мощность в 37 раз, «в течение большей части прошлого года была в основном непригодна для использования». Из-за нехватки персонала и перераспределения бюджетов были сорваны тесты на кибербезопасность.
Но попытки обновить софт для F-35 «зашли в тупик». В итоге истребители морской пехоты, развёрнутые у берегов Ирана, вынуждены летать с устаревшим ПО TR-2. Пентагон планирует закупить 2470 F-35, но пока даже обновление существующих вызывает серьёзные проблемы.
Ранее центральное командование ВС США сообщило о потере самолёта-заправщика KC-135 в ходе операции «Эпическая ярость» против Ирана. К инциденту причастны два воздушных судна: одно упало на западе Ирака, второе благополучно приземлилось.
