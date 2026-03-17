17 марта, 11:29

В Иране опровергли слухи о нахождении Хаменеи-младшего на лечении в России

Обложка © ТАСС / ABACA / Sipa USA / SalamPix / Abaca Press

Информация о пребывании верховного лидера Моджтабы Хаменеи в России на лечении не соответствует действительности. Об этом в соцсети Х заявил посол Ирана в Москве Казем Джалали.

«Сегодня новость о переводе Верховного лидера революции в Россию для лечения — это новая психологическая война. Иранским лидерам не нужно бежать и прятаться в убежищах, их место — на улицах среди народа», — написал он.

Джалали подчеркнул, что подобные сообщения являются частью информационного давления и не имеют под собой оснований. Он также отметил, что иранские руководители остаются в стране и продолжают выполнять свои функции. По словам дипломата, подобные вбросы направлены на создание паники и подрыв доверия к властям.

Новый верховный лидер Ирана выжил, покинув помещение за секунды до атаки

Моджтаба Хаменеи стал новым верховным лидером Ирана после того как его отец — Али Хаменеи — был убит 28 февраля в результате бомбардировок ЦАХАЛ. Президент США Дональд Трамп сомневается, что политик вообще жив — ведь он до сих пор не появлялся на публике. Тем не менее республиканец на всякий случай призвал аятоллу сдаться.

Главное о конфликте на Ближнем Востоке — в специальном разделе Life.ru.

Милена Скрипальщикова
