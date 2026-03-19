Трампа поймали на лжи? В США раскрыли, что он знал об атаке по Ирану

Президент США Дональд Трамп знал о готовившемся ударе Израиля по иранскому месторождению «Южный Парс», хотя позже утверждал обратное. Об этом пишет Axios со ссылкой на источники.

По данным издания, Вашингтон был осведомлён о планах атаки заранее. Более того, собеседники утверждают, что Трамп и премьер Израиля Биньямин Нетаньяху координировали действия перед ударом.

Как отмечается в публикации, целью операции была попытка удержать Иран от дальнейших шагов, которые могли бы нарушить поставки нефти через Ормузский пролив. При этом Катар, по информации источников, о подготовке атаки не знал.

После ответных действий со стороны Тегерана глава Белого дома заявил, что не был в курсе удара. Однако данные Axios ставят эту версию под сомнение.

Ранее сообщалось, что израильские силы атаковали объекты на месторождении «Южный Парс». После этого в арабских странах усилилось недовольство из-за ударов по энергетической инфраструктуре и неспособности США их предотвратить.

На фоне обострения ситуация вокруг Ближнего Востока продолжает влиять не только на безопасность в регионе, но и на мировой энергетический рынок.