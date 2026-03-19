Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

19 марта, 13:07

Трампа поймали на лжи? В США раскрыли, что он знал об атаке по Ирану

Axios: Трамп знал об ударе Израиля по иранскому месторождению

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /lev radin

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /lev radin

Президент США Дональд Трамп знал о готовившемся ударе Израиля по иранскому месторождению «Южный Парс», хотя позже утверждал обратное. Об этом пишет Axios со ссылкой на источники.

По данным издания, Вашингтон был осведомлён о планах атаки заранее. Более того, собеседники утверждают, что Трамп и премьер Израиля Биньямин Нетаньяху координировали действия перед ударом.

Война США и Ирана. Израиль бомбит Южный Парс, Иран поджигает НПЗ США в Катаре, Вашингтон признал фейк про ядерную бомбу Тегерана, 19 марта
Война США и Ирана. Израиль бомбит Южный Парс, Иран поджигает НПЗ США в Катаре, Вашингтон признал фейк про ядерную бомбу Тегерана, 19 марта

Как отмечается в публикации, целью операции была попытка удержать Иран от дальнейших шагов, которые могли бы нарушить поставки нефти через Ормузский пролив. При этом Катар, по информации источников, о подготовке атаки не знал.

После ответных действий со стороны Тегерана глава Белого дома заявил, что не был в курсе удара. Однако данные Axios ставят эту версию под сомнение.

Ранее сообщалось, что израильские силы атаковали объекты на месторождении «Южный Парс». После этого в арабских странах усилилось недовольство из-за ударов по энергетической инфраструктуре и неспособности США их предотвратить.

Дмитриев назвал удар по месторождению Южный Парс переломным моментом
Дмитриев назвал удар по месторождению Южный Парс переломным моментом

На фоне обострения ситуация вокруг Ближнего Востока продолжает влиять не только на безопасность в регионе, но и на мировой энергетический рынок. Уровень запасов газа в подземных хранилищах Европы и вовсе находится на критически низком уровне: всё приобретённое на эту зиму выкачали ещё в феврале, а сейчас в ЕС расходуют прошлогодние запасы. При этом самая плачевная ситуация сложилась в Нидерландах.

