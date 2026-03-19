Врачи удалили шрапнель из корреспондента RT после ракетного удара Израиля — видео

Врачи провели операцию корреспонденту RT Стиву Суини — ему удалили шрапнель, который попал в организм в результате атаки израильской ракеты. Инцидент произошёл на юге Ливана.

Медики удалили шрапнель из журналиста RT после удара Израиля. Видео © Telegram / RT на русском

Журналист получил ранение, несмотря на то, что съёмочная группа находилась в специальных опознавательных жилетах с надписью «Пресса». В момент удара сотрудники телеканала выполняли свою профессиональную работу. Подробности о состоянии Суини после хирургического вмешательства пока не раскрываются.

Ранее сообщалось, что автомобиль съёмочной группы RT попал под ракетный удар в Ливане. Глава бюро Стив Суини и его оператор получили ранения в ходе израильской атаки. Сотрудникам СМИ оказывают необходимую медицинскую помощь в госпитале.