Автомобиль съемочной группы RT попал под ракетный удар в Ливане
На юге Ливана пострадали представители съемочной группы телеканала RT. Глава бюро Стив Суини и его оператор получили ранения в ходе инцидента.
Согласно сообщению медиахолдинга в Telegram, атака была совершена израильской авиацией. По словам пострадавших, военный самолет выпустил ракету по их транспортному средству в момент проезда через мост неподалеку от армейской базы.
На данный момент сотрудники СМИ пребывают в сознании. Им оказывают необходимую медицинскую помощь в госпитале.
