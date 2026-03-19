Автомобиль съемочной группы RT попал под ракетный удар в Ливане

На юге Ливана пострадали представители съемочной группы телеканала RT. Глава бюро Стив Суини и его оператор получили ранения в ходе инцидента.

Согласно сообщению медиахолдинга в Telegram, атака была совершена израильской авиацией. По словам пострадавших, военный самолет выпустил ракету по их транспортному средству в момент проезда через мост неподалеку от армейской базы.

На данный момент сотрудники СМИ пребывают в сознании. Им оказывают необходимую медицинскую помощь в госпитале.