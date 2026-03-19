Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

19 марта, 11:11

Автомобиль съемочной группы RT попал под ракетный удар в Ливане

Обложка © ТАСС / Анхар Кочнева

На юге Ливана пострадали представители съемочной группы телеканала RT. Глава бюро Стив Суини и его оператор получили ранения в ходе инцидента.

Согласно сообщению медиахолдинга в Telegram, атака была совершена израильской авиацией. По словам пострадавших, военный самолет выпустил ракету по их транспортному средству в момент проезда через мост неподалеку от армейской базы.

На данный момент сотрудники СМИ пребывают в сознании. Им оказывают необходимую медицинскую помощь в госпитале.

Удар Израиля по югу Ливана привёл к обрушению здания в Бейруте
Оксана Попова
