Удар Израиля по югу Ливана привёл к обрушению здания в Бейруте

Здание обрушилось после удара израильской армии по объектам движения «Хезболла», это произошло на юге Ливана. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на очевидцев. После атаки, по их словам, в одном из районов Бейрута прозвучал мощный взрыв.

В соцсетях появились кадры, на которых видно, как дом разрушился за считанные секунды после удара ракеты. По данным агентства, удар пришёлся по объектам движения «Хезболла». Информация о последствиях уточняется.

Ранее иранские военные нанесли ракетный удар по Тель-Авиву и прилегающим районам. По заявлениям, применялись ракеты с разделяющейся головной частью, включая Khorramshahr-4 и Qadr, а также другие типы вооружения. Сообщалось, что атака стала ответом на гибель высокопоставленного представителя иранского руководства. По данным источников, удары затронули более ста объектов в городе и его окрестностях.