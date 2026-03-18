18 марта, 01:57

США потеряли 12 беспилотников MQ-9 Reaper в ходе войны с Ираном

MQ-9 Reaper. Обложка © Wikipedia / Lt. Col. Leslie Pratt

Соединённые Штаты потеряли около 12 беспилотников MQ-9 Reaper в ходе войны с Ираном. Как пишет The Wall Street Journal, большинство дронов были уничтожены ракетами.

Вооружённые силы потеряли дроны как в небе, так и на земле. Итоговая цифра в размере 12 утерянных беспилотников была достигнута к концу прошлой недели. Последний заказ на MQ-9 Reaper был завершён в 2020 году. Производство прекратилось в прошлом году после выпуска 575 единиц. По данным компании-производителя General Atomics, цена одного дрона из заключительной партии составила около 16 миллионов долларов.

ПВО Ирака не смогла сбить дрон, атаковавший посольство США в Багдаде
Ранее США нанесли удар по ракетным объектам Ирана на побережье Ормузского пролива. Удары пришлись по укреплённым позициям, которые, как утверждается, использовались для размещения ракетных систем. В Пентагоне уточнили, что применили тяжёлые боеприпасы для поражения защищённых объектов.

Тимур Хингеев
