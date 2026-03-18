США потеряли 12 беспилотников MQ-9 Reaper в ходе войны с Ираном
MQ-9 Reaper. Обложка © Wikipedia / Lt. Col. Leslie Pratt
Соединённые Штаты потеряли около 12 беспилотников MQ-9 Reaper в ходе войны с Ираном. Как пишет The Wall Street Journal, большинство дронов были уничтожены ракетами.
Вооружённые силы потеряли дроны как в небе, так и на земле. Итоговая цифра в размере 12 утерянных беспилотников была достигнута к концу прошлой недели. Последний заказ на MQ-9 Reaper был завершён в 2020 году. Производство прекратилось в прошлом году после выпуска 575 единиц. По данным компании-производителя General Atomics, цена одного дрона из заключительной партии составила около 16 миллионов долларов.
Ранее США нанесли удар по ракетным объектам Ирана на побережье Ормузского пролива. Удары пришлись по укреплённым позициям, которые, как утверждается, использовались для размещения ракетных систем. В Пентагоне уточнили, что применили тяжёлые боеприпасы для поражения защищённых объектов.
