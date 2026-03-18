18 марта, 00:40

ПВО Ирака не смогла сбить дрон, атаковавший посольство США в Багдаде

Расчёты противовоздушной обороны Ирака не сумели сбить беспилотник, атаковавший посольство США в центре Багдада. Об этом сообщает Shafaq News со ссылкой на источник в службе безопасности.

Согласно источнику, целью удара стал периметр посольства, расположенного в центральном районе города, где расположены иностранные и правительственные объекты. Системы ПВО, задействованные в этом районе, не смогли нейтрализовать беспилотник.

Премьер-министр Ирака Мухаммед Шиа Ас-Судани после атаки распорядился «преследовать виновных». В военном ведомстве произошедшее квалифицировали как террористическую атаку, указав на угрозу безопасности и стабильности страны.

Ранее Иран атаковал американское посольство в Ираке. Как заявил норвежский политолог Гленн Дизен, по дипмиссии «били всю ночь». Данное диппредставительство является крупнейшим в мире — комплекс зданий занимает территорию площадью 42 гектара.

Тимур Хингеев
