«Били всю ночь»: Иранские удары по США вызвали панику на Западе

Всю минувшую ночь иранские силы наносили удары по американскому посольству в Багдаде, заявил профессиор Университета Юго-Восточной Норвегии Глен Диесен. Данное диппредставительство является крупнейшим в мире — комплекс зданий занимает территорию площадью 42 гектара.

Один из ударов по району Посольства США в Багдаде. Видео © X / GNMadan

«По американскому посольству в Багдаде били всю ночь... После вторжения в Ирак оно было центром проецирования военной силы по всему региону», — написал он в социальной сети X.

Ранее американские СМИ заявили, что разведка заранее предупреждала президента США Дональда Трампа о провальности планов силой свергнуть режим аятолл в Иране. В результате Вашингтон ожидает укрепления позиций КСИР в Иламской Республике. По словам источника, такой исход «был предсказан».