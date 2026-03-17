«Били всю ночь»: Иранские удары по США вызвали панику на Западе
Всю минувшую ночь иранские силы наносили удары по американскому посольству в Багдаде, заявил профессиор Университета Юго-Восточной Норвегии Глен Диесен. Данное диппредставительство является крупнейшим в мире — комплекс зданий занимает территорию площадью 42 гектара.
Один из ударов по району Посольства США в Багдаде. Видео © X / GNMadan
«По американскому посольству в Багдаде били всю ночь... После вторжения в Ирак оно было центром проецирования военной силы по всему региону», — написал он в социальной сети X.
Ранее американские СМИ заявили, что разведка заранее предупреждала президента США Дональда Трампа о провальности планов силой свергнуть режим аятолл в Иране. В результате Вашингтон ожидает укрепления позиций КСИР в Иламской Республике. По словам источника, такой исход «был предсказан».
