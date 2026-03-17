Союз России и Ирана необходим для возврата к «сбалансированному порядку», считает эксперт

Посол Ирана в России Казем Джалали выступил со статьёй, в которой назвал сотрудничество двух стран не временным, а стратегическим. По его словам, Москве и Тегерану необходимо объединиться перед лицом политики США, которую дипломат охарактеризовал как «инженерное разрушение» государств.

Эксперт Яков Якубович в беседе с RuNews24.ru пояснил, что за этим заявлением стоит не просто риторика. Джалали решает сразу несколько задач: объясняет иранцам разворот на Восток, предлагает Москве долгосрочный договор и напоминает об общем враге — внешнем давлении.

Для России в таком союзе очевидны плюсы. Иран открывает ворота в Индию и Юго-Восточную Азию через коридор «Север-Юг», что для страны под санкциями бесценно. Кроме того, Тегеран за 40 лет изоляции накопил уникальный опыт выживания экономики, который может пригодиться. Военная кооперация — иранские дроны плюс российские самолёты — тоже выглядит логично.

Но есть и минусы. Обе страны конкурируют за одни и те же рынки нефти и газа в Китае и Индии, что грозит ценовыми войнами. К тому же Москва всегда умела лавировать на Ближнем Востоке, сохраняя отношения и с Израилем, и с арабскими монархиями. Тесная дружба с Тегераном этот манёвр ограничивает.

Специалисты отмечают: нынешний союз скорее транзакционный, чем идейный. Его породили санкции. Если давление ослабнет, наружу вылезут старые противоречия по Сирии, Кавказу, Турции и Азербайджану. Самая интересная часть иранской риторики — концепция нового мироустройства. Джалали рисует мир, где США больше не диктуют правила, а крупные цивилизационные центры — Россия, Китай, Индия, Иран — строят многополярную систему. Для Тегерана БРИКС и ШОС становятся прообразом этой архитектуры.

Пока же Москва и Тегеран синхронизируют часы, понимая: поодиночке противостоять общему давлению невозможно. Но прочность альянса проверят каждый раз, когда столкнутся конкретные экономические интересы.

А ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Россия якобы оказывает некоторую поддержку Ирану. Если РФ полностью встанет на сторону Ирана, операция США обречена, считает политолог. Понимая это, глава Штатов пытается подстраховаться через договорённости с российским президентом Владимиром Путиным.