Трамп предположил, что Россия оказывает некоторую поддержку Ирану

Президент США Дональд Трамп выразил мнение, что глава государства Владимир Путин может оказывать Ирану некоторую помощь. Своими мыслями на этот счёт хозяин Белого дома поделился в интервью Fox News.

«Думаю, он, возможно, немного им помогает(...) И он, вероятно, считает, что мы помогаем Украине, верно?», — сказал он.

Ведущий Брайан Килмид парировал, напомнив, что Вашингтон фактически поддерживает Киев.

Американский лидер согласился с этим утверждением, добавив, что подобная логика вполне объяснима: если одна сторона оказывает поддержку, то и другая вправе поступать аналогично. По словам Трампа, такую же позицию занял бы и Пекин, поскольку всё сводится к принципу справедливости — когда одни помогают, другие тоже могут себе это позволить.

Ранее сообщалось, что США и Израиль продолжают наносить удары по объектам в Иране, несмотря на проведение ежегодного Дня Аль-Кудс. Тысячи иранцев вышли на улицы, чтобы выразить поддержку палестинцам, продемонстрировать лояльность правительству и почтить память бывшего верховного лидера Али Хаменеи, погибшего после начала агрессии.