Американский ультиматум по Ирану разбился о российское спокойствие

Китайский портал Baijiahao обратил внимание на то, как Москва отреагировала на заявления США по Ирану. Поводом стали слова главы Пентагона Пита Хегсета, который на фоне ближневосточной эскалации предупредил, что Россия не должна вмешиваться в операцию Штатов и Израиля против Исламской Республики.

По мнению китайских журналистов, Вашингтон фактически выдвинул Кремлю ультиматум. Но реакция Москвы оказалась неожиданной. Россия сохранила полное спокойствие и никак не показала, что требования США её хоть сколько-то задели.

Ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи признал: Тегеран получает от Москвы помощь по многим направлениям. Отвечая на соответствующий вопрос журналиста, глава иранского внешнеполитического ведомства прямо заявил, что Москва поддерживает республику как на политическом уровне, так и иными способами.