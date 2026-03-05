Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 марта, 18:04

Глава МИД Ирана рассказал о поддержке России и Китая

Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин

Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи подтвердил, что Россия и Китай оказывают Тегерану политическую поддержку, а также содействие в других областях. Об этом он заявил в интервью американскому телеканалу NBC News.

Отвечая на соответствующий вопрос журналиста, глава иранского внешнеполитического ведомства прямо заявил, что Москва и Пекин поддерживают республику как на политическом уровне, так и иными способами.

В Кремле рассказали, сможет ли Россия остановить войну на Ближнем Востоке
В Кремле рассказали, сможет ли Россия остановить войну на Ближнем Востоке

Боевые действия между США и Ираном возобновились в конце февраля 2026 года после провала дипломатических переговоров при посредничестве Омана. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что уже ко второму раунду переговоров американская сторона осознала невозможность заключения сделки с Тегераном. Операция США и Израиля включает удары с воздуха и с моря — 4 марта американская подлодка торпедировала иранский фрегат в Индийском океане, что стало первым таким случаем со времен Второй мировой войны .

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Никита Никонов
  • Новости
  • Иран
  • Китай
  • Обострение между Израилем и Ираном
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar