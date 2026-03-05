В Кремле рассказали, сможет ли Россия остановить войну на Ближнем Востоке

Остановить боевые действия на Ближнем Востоке под силу лишь тем, кто их развязал. Такую позицию озвучил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в разговоре с информационной службой «Вести».

По его словам, Москва с самого начала заявляла, что любой военный конфликт ведёт к дестабилизации региона. Именно это сейчас и происходит — число вовлечённых в противостояние стран постоянно растёт.

«Способны ли мы остановить эту войну? Нет, не способны. Её может остановить тот, кто её начал. Что они, с нашей точки зрения, должны сделать», — ответил он.

При этом, как отметил Песков, Россия должна действовать в своих интересах и минимизировать негативные последствия для собственной экономики. Он добавил, что, как бы цинично это ни звучало, Москва обязана извлекать для себя выгоду там, где это возможно.

Ранее Дмитрий Песков заявил, что Россия пока не получала от Ирана запросов о помощи, в том числе в сфере вооружений. По его словам, никаких обращений от Тегерана в Москву не поступало. При этом Песков подчеркнул, что последовательная позиция России по данному вопросу всем хорошо известна и сейчас в ней ничего не меняется.