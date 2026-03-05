В Кремле заявили, что Россия пока не получала от Ирана просьб о помощи

Россия пока не получала от Ирана просьб о помощи, в том числе с вооружениями, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«В данном случае никаких обращений со стороны Ирана не было. Наша последовательная позиция хорошо всем известна. Здесь нет никаких изменений», — отметил он.

При этом в Госдуме ранее заявили, что Россия не может допустить уничтожения Ирана странами Запада и обязательно поможет дружественному государству. По словам парламентария Андрея Колесника, определённая поддержка уже оказана.