Шеф Пентагона не видит причин для проблем с Россией и Китаем из-за Ирана

США не имеют никаких противоречий и проблем с Москвой и Пекином в рамках американо-израильской военной операции в отношении Ирана. Об этом заявил на пресс-конференции в Пентагоне военный министр Штатов Пит Хегсет.

«У нас проблема не с ними, а с ядерными амбициями Ирана», — коротко ответил он на вопрос об отношении России и Китая к бомбардировкам по территории Ирана. Хегсет подчеркнул, что ему нечего сказать указанным странам.