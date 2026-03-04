Владимир Путин
4 марта, 14:17

Шеф Пентагона не видит причин для проблем с Россией и Китаем из-за Ирана

Обложка © ТАСС / АР

США не имеют никаких противоречий и проблем с Москвой и Пекином в рамках американо-израильской военной операции в отношении Ирана. Об этом заявил на пресс-конференции в Пентагоне военный министр Штатов Пит Хегсет.

«У нас проблема не с ними, а с ядерными амбициями Ирана», — коротко ответил он на вопрос об отношении России и Китая к бомбардировкам по территории Ирана. Хегсет подчеркнул, что ему нечего сказать указанным странам.

Также на брифинге Хегсет заявил, что американские военные только начали операцию против Ирана, но уже могут похвастаться «невероятными» результатами. По его словам, нет никаких сроков окончания атаки на Тегеран. Он даже подчеркнул, что США будут «нести смерть и разрушения» ещё долго. По убеждению министра войны, США и Израиль намерены взять под контроль небо Ирана за несколько дней.

