США и Израиль обещают взять под контроль небо Ирана за несколько дней

Военно-воздушные силы США и Израиля установят полный контроль над небом Ирана менее чем за неделю. Об этом заявил глава Пентагона Пит Хегсет на пресс-конференции, посвящённой военной операции на Ближнем Востоке.

«Начиная с прошлой ночи, и это завершится через несколько дней, меньше чем через неделю, двое самых мощных ВВС в мире возьмут под контроль иранское небо», — сказал шеф Пентагона. Откуда такая уверенность, глава Министерства войны Штатов не объяснил.

В ходе того же брифинга Пит Хегсет заявил, что США обладают практически безлимитным запасом авиационных бомб разных калибров. По его словам, после установления полного контроля над небом Ирана американские военные будут применять высокоточные гравитационные боеприпасы с GPS и лазерным наведением — от 500 до 2000 фунтов.