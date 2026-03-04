Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
4 марта, 13:55

США и Израиль обещают взять под контроль небо Ирана за несколько дней

Обложка © Life.ru / Шедеврум

Обложка © Life.ru / Шедеврум

Военно-воздушные силы США и Израиля установят полный контроль над небом Ирана менее чем за неделю. Об этом заявил глава Пентагона Пит Хегсет на пресс-конференции, посвящённой военной операции на Ближнем Востоке.

«Начиная с прошлой ночи, и это завершится через несколько дней, меньше чем через неделю, двое самых мощных ВВС в мире возьмут под контроль иранское небо», — сказал шеф Пентагона. Откуда такая уверенность, глава Министерства войны Штатов не объяснил.

Уже 1045 человек погибли при ударах США и Израиля в Иране
Уже 1045 человек погибли при ударах США и Израиля в Иране

В ходе того же брифинга Пит Хегсет заявил, что США обладают практически безлимитным запасом авиационных бомб разных калибров. По его словам, после установления полного контроля над небом Ирана американские военные будут применять высокоточные гравитационные боеприпасы с GPS и лазерным наведением — от 500 до 2000 фунтов.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • США
  • Пит Хегсет
  • Иран
  • Обострение между Израилем и Ираном
  • Израиль
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar