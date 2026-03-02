Хегсет пообещал уничтожать по всему миру тех, кто угрожает американцам

Министр обороны США Пит Хегсет выступил с жёстким заявлением, посвящённым ситуации вокруг Ирана. Выступая на пресс-конференции, он пообещал, что Вашингтон не оставит безнаказанными ни одного нападения на американцев, где бы они ни находились.

«Если вы угрожаете американцам где-либо на Земле, мы будем преследовать вас без извинений и без колебаний, и мы уничтожим вас», — подчеркнул глава Пентагона.

В рамках той же пресс-конференции Пит Хегсет заявил, что Соединённые Штаты не были инициаторами войны с Ираном, однако при президенте США Дональде Трампе намерены поставить в ней точку. Проводимую операцию «Эпическая ярость» руководитель оборонного ведомства назвал самой сложной и высокоточной за всю историю. По словам Хегсета, Америка намерена довести её до конца, невзирая на обстоятельства.