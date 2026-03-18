Ирак начнёт транспортировку нефти в турецкий Джейхан по трубопроводу с 18 марта

Ирак начнёт транспортировку нефти по трубопроводу в турецкий порт Джейхан утром 18 марта. Об этом заявил министр нефти страны Хайян Абдель Гани.

«Транспортировка нефти в порт Джейхан начнётся в 10:00 в среду», — говорится в сообщении.

Министр уточнил, что речь идёт о поставках из района Киркука, который расположен на территории Иракского Курдистана. Он подтвердил, что запуск маршрута запланирован на утренние часы и пройдёт по действующему трубопроводу. По его словам, решение приняли после согласования условий поставок. Власти рассчитывают восстановить стабильный экспорт через турецкое направление.

Маршрут на Джейхан остаётся ключевым каналом для вывоза иракской нефти на внешние рынки. Его работа напрямую влияет на объёмы поставок в регион.

Ранее сообщалось, что китайские государственные компании возобновили закупки российской нефти после перерыва длиной около четырёх месяцев. Предприятия начали искать дополнительные объёмы на фоне рисков дефицита из-за ситуации на Ближнем Востоке. Представители крупных компаний, включая Sinopec и PetroChina, вышли на контакт с российскими поставщиками и обсуждают новые контракты. Сообщалось, что сделки находятся на стадии согласования и могут быть оформлены в ближайшее время. По информации аналитиков, морские поставки российской нефти в Китай в феврале достигли рекордного уровня и составили около 1,92 миллиона баррелей в сутки.