ЕС готовится представить план отказа от российской нефти — Сийярто назвал конкретную дату

Евросоюз готовится объявить о полном отказе от российской нефти 15 апреля. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто. По его словам, решение уже подготовлено, но его публикацию отложили до завершения парламентских выборов в Венгрии.

Сийярто подчеркнул, что Будапешт намерен противостоять этому плану. Власти страны опасаются роста цен на энергию и заявляют о готовности «вести борьбу против Евросоюза», если запрет будет введён.

«Если Венгрии запретят покупать дешёвую нефть, то энергоснабжение страны станет дороже. Поэтому мы готовы бороться. И если мы победим 12 апреля, то с 15 апреля мы будем вести борьбу против Евросоюза, чтобы Венгрии не запретили покупать дешёвую российскую нефть», — заявил Сийярто.

Ранее Life.ru сообщал, что в воскресенье в столице Венгрии состоялся многотысячный «Марш мира», организованный в поддержку премьер-министра Виктора Орбана. Участники вышли на улицы с лозунгом «Мы не будем украинской колонией».