Венгрия и Словакия построят нефтепровод в обход Украины в ответ на шантаж Зеленского

Венгрия и Словакия договорились о строительстве нового трубопровода для транспортировки бензина и дизеля. Об этом в Брюсселе заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, подписавший соглашение с министром экономики Словакии Денисой Саковой, его слова приводит телеканал M1.

Труба длиной 127 километров напрямую соединит нефтеперерабатывающие заводы в Братиславе и венгерском Сазхаломбатте. Её мощность составит 1,5 миллиона тонн нефтепродуктов в год. Завершить строительство планируют в первой половине 2027 года. Сийярто пояснил, что решение продиктовано необходимостью обеспечить энергобезопасность в условиях нефтяной блокады со стороны Украины,

«И если эта страна [Украина] пытается установить против нас нефтяную блокаду, то мы не будем поддерживать какие-либо выгодные для неё решения в Брюсселе»,— предупредил глава венгерского МИДа.

Прокачка нефти по южной ветке «Дружбы» остановлена с 27 января. Киев обещал возобновить транзит с 3 марта, но позже перенёс сроки, сославшись на повреждение трубы. Словацкий премьер Роберт Фицо опроверг эту ложь, демонстрируя спутниковые снимки целой трубы. При этом Украина не допускает к осмотру независимых специалистов — даже Еврокомиссия потребовала обеспечить доступ экспертов.