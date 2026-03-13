Цепек: 17 стран и Еврокомиссия заинтересовались позицией Венгрии по «Дружбе»

Семнадцать стран и Еврокомиссия заинтересовались позицией Венгрии по ситуации вокруг нефтепровода «Дружба», заблокированного на Украине. Об этом заявил госсекретарь министерства энергетики европейской республики Габор Цепек.

«В Киеве сегодня завершились энергетические переговоры... Состоялась очень полезная встреча с представителем Еврокомиссии. Как известно, сегодня в Брюсселе представитель ясно дал понять, что ЕК тоже просит и требует от Киева создания комитета по установлению фактов», — сказал он.

Цепек добавил, что отныне не только Венгрия и Словакия, но и Еврокомиссия выступает за разбирательство в ситуации с трубопроводом. По его словам, делегация из Венгрии, призванная обследовать инфраструктуру, останется в Киеве до получения ответа от киевских властей.