Евросоюз явно осознаёт, что Украина начала настоящий энергетический шантаж европейских стран, но все делают вид, что ничего не происходит и «затыкают друг другу рты». Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он напомнил, что Киев пошёл на подрыв «Северного потока» и полностью разрушил энергобезопасность ЕС, а теперь лишь следует этому вектору.

«Затем неоднократно были попытки киевского режима подобраться к «Турецкому потоку» и к «Голубому потоку». Потом они стали шантажировать Венгрию тем, что якобы взорван нефтепровод «Дружба». И когда венгры сказали: «Покажите нам дырку», они их туда не пускают», – пояснил Песков журналисту ИС «Вести» Павлу Зарубину.

Представитель Кремля подчеркнул, что энергетический шантаж со стороны украинских властей не может быть незамеченным в Европе, но там предпочитают отмалчиваться и делать вид, что всё в порядке.

Ранее сообщалось, что Будапешт и Братислава выступают за создание комиссии для очной оценки состояний трубопровода «Дружба». По словам премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, Владимир Зеленский заявляет о якобы наличии технических препятствий для возобновления поставок, что, по данным оставшихся без нефти республик, не соответствует действительности.