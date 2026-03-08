Фицо: Словакия готова перехватить у Венгрии эстафету блокирования кредита Украине

Словакия готова подхватить эстафету Венгрии и заблокировать кредит Украине, если Киев не возобновит прокачку нефти по «Дружбе». Об этом заявил премьер-министр Роберт Фицо в видеообращении, опубликованном в соцсетях.

Фицо напомнил, что 10 марта в Париже он обсудит с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен остановку транзита нефти через украинскую территорию. По его мнению, Брюссель может заставить Зеленского допустить инспекцию якобы повреждённого участка трубопровода.

«Самое главное послание будет заключаться в том, что Словакия готова перенять эстафету от Венгрии, если будет нужно. Сейчас военный кредит на 90 миллиардов для Украины эффективно заблокирован, но я не наивен», — отметил словацкий политик.

По его словам, сейчас Владимир Зеленский говорит о готовности возобновить поставки через полтора месяца. Он ждёт, пока пройдут выборы в Венгрии и надеется, что победу на них одержит оппозиция.

«Если мы не подхватим эстафету, шанса на нефть с востока уже не будет», — заявил Фицо.

Он подчеркнул, что блокировка европейского кредита — легитимный инструмент для восстановления поставок.

Напомним, поставки нефти по южной ветке «Дружбы» через Украину остановились ещё 27 января. Роберт Фицо ранее заявлял, что Киев обещал возобновить транзит 3 марта, однако позже сроки перенесли. Украинская сторона ссылается на повреждение трубы и не допускает инспекторов. При этом словацкий премьер продемонстрировал журналистам спутниковые снимки, которые, по его утверждению, доказывают, что с нефтепроводом всё в порядке.