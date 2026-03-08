Владимир Путин
Фицо: Словакия готова перехватить у Венгрии эстафету блокирования кредита Украине

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Словакия готова подхватить эстафету Венгрии и заблокировать кредит Украине, если Киев не возобновит прокачку нефти по «Дружбе». Об этом заявил премьер-министр Роберт Фицо в видеообращении, опубликованном в соцсетях.

Фицо напомнил, что 10 марта в Париже он обсудит с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен остановку транзита нефти через украинскую территорию. По его мнению, Брюссель может заставить Зеленского допустить инспекцию якобы повреждённого участка трубопровода.

«Самое главное послание будет заключаться в том, что Словакия готова перенять эстафету от Венгрии, если будет нужно. Сейчас военный кредит на 90 миллиардов для Украины эффективно заблокирован, но я не наивен», отметил словацкий политик.

По его словам, сейчас Владимир Зеленский говорит о готовности возобновить поставки через полтора месяца. Он ждёт, пока пройдут выборы в Венгрии и надеется, что победу на них одержит оппозиция.

«Если мы не подхватим эстафету, шанса на нефть с востока уже не будет», — заявил Фицо.

Он подчеркнул, что блокировка европейского кредита — легитимный инструмент для восстановления поставок.

Орбан призвал Зеленского перестать шантажировать Венгрию
Орбан призвал Зеленского перестать шантажировать Венгрию

Напомним, поставки нефти по южной ветке «Дружбы» через Украину остановились ещё 27 января. Роберт Фицо ранее заявлял, что Киев обещал возобновить транзит 3 марта, однако позже сроки перенесли. Украинская сторона ссылается на повреждение трубы и не допускает инспекторов. При этом словацкий премьер продемонстрировал журналистам спутниковые снимки, которые, по его утверждению, доказывают, что с нефтепроводом всё в порядке.

