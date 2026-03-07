Орбан призвал Зеленского перестать шантажировать Венгрию

Виктор Орбан призвал Владимира Зеленского перестать шантажировать Будапешт. По словам премьер-министра, своими выпадами киевский диктатор угрожает всем гражданам Венгрии.

«Вы угрожали мне солдатами, а через меня — всей Венгрии. Это не сработает. Остановитесь», — заявил политик в обращении, опубликованном в соцсети X.

По словам главы правительства, венгров нельзя шантажировать. Он также призвал Киев разблокировать поставки топлива по трубопроводу «Дружба».