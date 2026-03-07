Владимир Путин
7 марта, 12:15

Орбан призвал Зеленского перестать шантажировать Венгрию

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Виктор Орбан призвал Владимира Зеленского перестать шантажировать Будапешт. По словам премьер-министра, своими выпадами киевский диктатор угрожает всем гражданам Венгрии.

«Вы угрожали мне солдатами, а через меня — всей Венгрии. Это не сработает. Остановитесь», — заявил политик в обращении, опубликованном в соцсети X.

По словам главы правительства, венгров нельзя шантажировать. Он также призвал Киев разблокировать поставки топлива по трубопроводу «Дружба».

Во Франции потребовали наказать Украину за угрозы Зеленского Орбану

Напомним, Владимир Зеленский осмелился на угрозы в адрес премьера: главарь киевского режима заявил, что может передать его адрес ВСУ, и те «пообщаются с ним на своём языке». Жёсткий ответ от премьера Венгрии последовал незамедлительно. Выпад киевского диктатора оказался настолько громким, что его одёрнули даже в Еврокомиссии.

