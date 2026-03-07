Орбан призвал Зеленского перестать шантажировать Венгрию
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza
Виктор Орбан призвал Владимира Зеленского перестать шантажировать Будапешт. По словам премьер-министра, своими выпадами киевский диктатор угрожает всем гражданам Венгрии.
«Вы угрожали мне солдатами, а через меня — всей Венгрии. Это не сработает. Остановитесь», — заявил политик в обращении, опубликованном в соцсети X.
По словам главы правительства, венгров нельзя шантажировать. Он также призвал Киев разблокировать поставки топлива по трубопроводу «Дружба».
Напомним, Владимир Зеленский осмелился на угрозы в адрес премьера: главарь киевского режима заявил, что может передать его адрес ВСУ, и те «пообщаются с ним на своём языке». Жёсткий ответ от премьера Венгрии последовал незамедлительно. Выпад киевского диктатора оказался настолько громким, что его одёрнули даже в Еврокомиссии.
