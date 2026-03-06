Владимир Путин
Еврокомиссия назвала неприемлемыми угрозы Зеленского в адрес Орбана

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Официальный представитель Еврокомиссии Олоф Жилл назвал неприемлемыми угрозы Владимира Зеленского в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Он отметил, что в Брюсселе «очень ясно» заявляют об этом.

«Не должно быть угроз в адрес государств-членов ЕС. И я повторяю, что мы ведём активные обсуждения со всеми сторонами по этому вопросу» — сказал спикер ЕК.

Напомним, очередная заочная перепалка между лидерами началась после прекращения поставок Украиной топлива по «Дружбе». В Киеве утверждают, что трубопровод повреждён, однако в Будапеште называют это ложь, а остановку транзита — политическим решением. А накануне Зеленский осмелился на угрозы в адрес премьера: главарь киевского режима заявил, что может передать его адрес ВСУ, и те «пообщаются с ним на своём языке». Жёсткий ответ от премьера Венгрии последовал незамедлительно.

