Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 марта, 08:28

Песков призвал применить пятую статью НАТО из-за угроз Орбану от Зеленского

Дмирий Песков. Обложка © Life.ru

Дмирий Песков. Обложка © Life.ru

НАТО пора применить пятую статью Договора о коллективной обороне на фоне угрозу премьер-министру Венгрии Виктору Орбану от Владимира Зеленского. Об этом в шутку заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, общаясь с журналистом ИА «Вести» Павлом Зарубиным.

«Пора применять 5-ю статью НАТО», — сказал представитель Кремля.

Угрозы Зеленского в адрес Орбана взбесили даже лидера оппозиции Венгрии
Угрозы Зеленского в адрес Орбана взбесили даже лидера оппозиции Венгрии

Напомним, заочная перепалка между Виктором Орбаном и Владимиром Зеленским началась из-за прекращения поставок нефти по «Дружбе». Киев утверждает, что нефтепровод повреждён, однако в Будапеште отвергают это, заявляя о намеренной попытке надавить на Венгрию. А накануне Зеленский осмелился на угрозы в адрес премьера: главарь киевского режима заявил, что может передать его адрес ВСУ, и те «пообщаются с ним на своём языке». Жёсткий ответ от премьера Венгрии последовал незамедлительно.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Александр Юнашев
  • Новости
  • Дмитрий Песков
  • НАТО
  • Венгрия
  • Виктор Орбан
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar