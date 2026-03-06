НАТО пора применить пятую статью Договора о коллективной обороне на фоне угрозу премьер-министру Венгрии Виктору Орбану от Владимира Зеленского. Об этом в шутку заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, общаясь с журналистом ИА «Вести» Павлом Зарубиным.

Напомним, заочная перепалка между Виктором Орбаном и Владимиром Зеленским началась из-за прекращения поставок нефти по «Дружбе». Киев утверждает, что нефтепровод повреждён, однако в Будапеште отвергают это, заявляя о намеренной попытке надавить на Венгрию. А накануне Зеленский осмелился на угрозы в адрес премьера: главарь киевского режима заявил, что может передать его адрес ВСУ, и те «пообщаются с ним на своём языке». Жёсткий ответ от премьера Венгрии последовал незамедлительно.