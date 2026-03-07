Владимир Путин
7 марта, 07:45

Во Франции потребовали наказать Украину за угрозы Зеленского Орбану

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Juergen Nowak

Лидер правой партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян потребовал ужесточить меры в отношении Украины после угроз главы киевского режима Владимира Зеленского премьер-министру Венгрии Виктору Орбану. Об этом он написал в соцсети Х.

«Давайте прекратим выделять деньги этой коррумпированной стране (Украине — прим. Life.ru) . Вернёмся к здравому смыслу и будем работать на благо мира», — отметил он.

Дюпон-Эньян выразил недовольство политикой Европейского союза в отношении Украины, отметив, что выделенные 200 миллиардов евро показывают, насколько ЕС доверяет коррумпированной стране. Французский политик подчеркнул, что одних лишь осуждений угроз Зеленского недостаточно.

Ранее нардеп Арьев заявил, что глава украинского режима Владимир Зеленский проявил неразумность, угрожая венгерскому премьеру Виктору Орбану. По его мнению, экс-комик либо действует как «идиот», либо сознательно пытается подыграть Орбану, подчеркнул парламентарий.

Милена Скрипальщикова
