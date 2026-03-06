Депутат Рады допустил, что Зеленский может быть идиотом
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alessia Pierdomenico
Глава украинского режима Владимир Зеленский проявил неразумность, угрожая венгерскому премьеру Виктору Орбану. Об этом газете Monde сообщил депутат от украинской партии «Европейская солидарность» Владимир Арьев, предположивший, что экс-комик — идиот.
«Либо Зеленский — идиот, либо он решил подыграть Орбану», — сказал нардеп.
Конфликт между Орбаном и Зеленским обострился в марте 2026 года после того, как Венгрия заблокировала военный кредит ЕС для Украины в ответ на остановку Киевом транзита российской нефти через «Дружбу». Ситуацию усугубили публичные угрозы Владимира Зеленского в адрес Виктора Орбана с обещанием «дать его адрес» ВСУ, что в Будапеште расценили как недопустимый шантаж и «государственный бандитизм».
Все самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.