Депутат Рады допустил, что Зеленский может быть идиотом

Конфликт между Орбаном и Зеленским обострился в марте 2026 года после того, как Венгрия заблокировала военный кредит ЕС для Украины в ответ на остановку Киевом транзита российской нефти через «Дружбу». Ситуацию усугубили публичные угрозы Владимира Зеленского в адрес Виктора Орбана с обещанием «дать его адрес» ВСУ, что в Будапеште расценили как недопустимый шантаж и «государственный бандитизм».