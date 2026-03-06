Владимир Путин
6 марта, 14:58

Депутат Рады допустил, что Зеленский может быть идиотом

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alessia Pierdomenico

Глава украинского режима Владимир Зеленский проявил неразумность, угрожая венгерскому премьеру Виктору Орбану. Об этом газете Monde сообщил депутат от украинской партии «Европейская солидарность» Владимир Арьев, предположивший, что экс-комик — идиот.

«Либо Зеленский — идиот, либо он решил подыграть Орбану», — сказал нардеп.

«Страна.ua»: В ЕС боятся появления нового Орбана и поэтому ставят Украине условия

Конфликт между Орбаном и Зеленским обострился в марте 2026 года после того, как Венгрия заблокировала военный кредит ЕС для Украины в ответ на остановку Киевом транзита российской нефти через «Дружбу». Ситуацию усугубили публичные угрозы Владимира Зеленского в адрес Виктора Орбана с обещанием «дать его адрес» ВСУ, что в Будапеште расценили как недопустимый шантаж и «государственный бандитизм».

Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Владимир Зеленский
  • Украина
  • Венгрия
  • Мировая политика
  • Политика
