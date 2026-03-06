«Страна.ua»: В ЕС боятся появления нового Орбана и поэтому ставят Украине условия

Европейский союз стремится установить плотный контроль над внутренними процессами на Украине, чтобы не допустить появления там политика, подобного премьер-министру Венгрии Виктору Орбану. Об этом сообщает издание «Страна.ua» со ссылкой на украинский дипломатический источник.

«...никакого вступления, с точки зрения европейцев, быть не может до тех пор, пока Украина не будет перестроена по их лекалам и не будет установлен плотный контроль над внутренними процессам, чтоб исключить возможность появления нового "Орбана"», — рассказал неназванный дипломат.

По словам источника телеграм-канала, такой подход кардинально отличается от принципа, который декларировался ранее и подразумевал обратную последовательность. Он пояснил, что Киеву фактически предлагают полностью перестроить страну по стандартам ЕС ещё до получения членства. Это необходимо европейцам для гарантии того, что будущее руководство Украины не сможет блокировать решения Брюсселя, как это делает действующий глава венгерского правительства.

В материале также сказано, что, как оказалось на практике, заставить несговорчивых членов подчиняться общеевропейской линии ЕС не в состоянии — венгерский кейс стал тому подтверждением. Именно поэтому Брюсселем взят курс на глубинную трансформацию всей системы управления на Украине, и лишь по окончании этой перестройки можно будет вести речь о приёме страны в объединение.

«Хотя даже и в таком случае будет много проблем по переговорам с отдельными членами — Польшей, Венгрией, Словакией и другими. Один лишь вопрос что делать с украинским сельскохозяйственным экспортом может привести к многолетним баталиям», — заключил источник.

Ранее Зеленский призвал изменить процедуру вступления Украины в Евросоюз, чтобы преодолеть сопротивление Венгрии. По словам украинского лидера, глава венгерского правительства несправедливо распространяет выдумки об Украине и намеренно затягивает переговорный процесс, но время всё расставит по местам.