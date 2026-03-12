ЕК потребовала от Киева допуска европейских инспекторов к «Дружбе»

Еврокомиссия инициировала процедуру допуска своих экспертов к магистральному нефтепроводу «Дружба», направив соответствующее обращение в адрес украинской стороны. Официальный запрос уже передан киевским властям, сообщила на брифинге в столице Бельгии официальный представитель ЕК Анна-Кайса Итконен.

«Мы направили Украине предложение об отправке миссии для проверки трубопровода», — сказала она.