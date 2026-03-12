ЕК потребовала от Киева допуска европейских инспекторов к «Дружбе»
Обложка © ТАСС / AP
Еврокомиссия инициировала процедуру допуска своих экспертов к магистральному нефтепроводу «Дружба», направив соответствующее обращение в адрес украинской стороны. Официальный запрос уже передан киевским властям, сообщила на брифинге в столице Бельгии официальный представитель ЕК Анна-Кайса Итконен.
«Мы направили Украине предложение об отправке миссии для проверки трубопровода», — сказала она.
Напомним, прокачка нефти по южному ответвлению трубопровода «Дружба» была остановлена 27 января. Премьер Словакии Роберт Фицо говорил, что в Киеве обещали возобновить поставки с 3 марта, но перенесли сроки. На Украине утверждают, что труба повреждена, а прокачка по ней невозможна, но инспекторов для проверки не пускают. Словацкий премьер на одной из пресс-конференций показал прессе спутниковые снимки, которые, как он сказал, являются доказательством достаточной целостности нефтепровода. Также Фицо допускает, что Владимир Зеленский может уничтожить «Дружбу».
