12 марта, 13:49

ЕК потребовала от Киева допуска европейских инспекторов к «Дружбе»

Обложка © ТАСС / AP

Еврокомиссия инициировала процедуру допуска своих экспертов к магистральному нефтепроводу «Дружба», направив соответствующее обращение в адрес украинской стороны. Официальный запрос уже передан киевским властям, сообщила на брифинге в столице Бельгии официальный представитель ЕК Анна-Кайса Итконен.

«Мы направили Украине предложение об отправке миссии для проверки трубопровода», — сказала она.

Напомним, прокачка нефти по южному ответвлению трубопровода «Дружба» была остановлена 27 января. Премьер Словакии Роберт Фицо говорил, что в Киеве обещали возобновить поставки с 3 марта, но перенесли сроки. На Украине утверждают, что труба повреждена, а прокачка по ней невозможна, но инспекторов для проверки не пускают. Словацкий премьер на одной из пресс-конференций показал прессе спутниковые снимки, которые, как он сказал, являются доказательством достаточной целостности нефтепровода. Также Фицо допускает, что Владимир Зеленский может уничтожить «Дружбу».

Вероника Бакумченко
