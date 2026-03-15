«Не позволим!» В Венгрии обещали помешать Украине развязать войну в Европе
Кошкович: Венгрия не позволит Украине вступить в ЕС и начать войну в Европе
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Balodann
В воскресенье в столице Венгрии состоялся многотысячный «Марш мира», организованный в поддержку премьер-министра Виктора Орбана. Участники вышли на улицы с лозунгом «Мы не будем украинской колонией». Аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович прокомментировал акцию, подчеркнув, что Будапешт всегда будет стоять на защите интересов ЕС и не позволит Киеву посягать на её безопасность.
«Мы не позволим им начать войну в Европе! Мы не позволим Украине вступить в ЕС! Мы не позволим либералам отнять будущее наших стран!» — написал он.
Шествие завершилось у здания парламента, где перед собравшимися выступил Виктор Орбан. Премьер заявил, что Брюссель готовит Европу к войне, и пообещал сохранить Венгрию «островом безопасности и спокойствия даже в таком неспокойном мире».
Ранее премьер-министр Бельгии Барт де Вевер выступил с неожиданным заявлением на фоне продолжающегося конфликта на Украине. Политик призвал Брюссель к переговорам с Москвой, назвав сделку с Россией единственным возможным выходом из сложившейся ситуации. Де Вевер также указал на ограниченность ресурсов Европы, подчеркнув, что ЕС не может бесконечно поставлять оружие Киеву, особенно без поддержки США.
Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.