В воскресенье в столице Венгрии состоялся многотысячный «Марш мира», организованный в поддержку премьер-министра Виктора Орбана. Участники вышли на улицы с лозунгом «Мы не будем украинской колонией». Аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович прокомментировал акцию, подчеркнув, что Будапешт всегда будет стоять на защите интересов ЕС и не позволит Киеву посягать на её безопасность.

«Мы не позволим им начать войну в Европе! Мы не позволим Украине вступить в ЕС! Мы не позволим либералам отнять будущее наших стран!» — написал он.

Шествие завершилось у здания парламента, где перед собравшимися выступил Виктор Орбан. Премьер заявил, что Брюссель готовит Европу к войне, и пообещал сохранить Венгрию «островом безопасности и спокойствия даже в таком неспокойном мире».

Ранее премьер-министр Бельгии Барт де Вевер выступил с неожиданным заявлением на фоне продолжающегося конфликта на Украине. Политик призвал Брюссель к переговорам с Москвой, назвав сделку с Россией единственным возможным выходом из сложившейся ситуации. Де Вевер также указал на ограниченность ресурсов Европы, подчеркнув, что ЕС не может бесконечно поставлять оружие Киеву, особенно без поддержки США.