Премьер-министр Словакии Роберт Фицо продолжает выступать с неудобными для Брюсселя заявлениями. В новом видеообращении он поддержал идею наделения Евросоюза мандатом на переговоры по Украине.

«Если бы ЕС, как институт, попросил предоставить мандат на мирные переговоры, я бы проголосовал обеими руками», — заявил Фицо.

Он отметил, что в Евросоюзе появляются «новые голоса здравого разума», которые понимают: стратегия ослабления России через поддержку военных действий не работает.

Отдельно словацкий лидер прошёлся по Еврокомиссии из-за ситуации с транзитом нефти по «Дружбе». По его мнению, Брюссель недостаточно давит на киевского главаря Владимира Зеленского. Фицо задался вопросом, чьи интересы для ЕК важнее — украинские или стран-членов союза.

Западные политики не впервые высказываются в пользу РФ: ранее премьер-министр Бельгии Барт де Вевер заявил, что сделка с Россией — это, по всей видимости, единственный выход из ситуации на Украине, и призвал Брюссель к диалогу с Москвой. Он указал на ограниченность ресурсов Европы, отметив, что ЕС не может бесконечно поставлять оружие Киеву, особенно без поддержки США.