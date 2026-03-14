Европейский политик выступил с неожиданным заявлением на фоне продолжающегося конфликта на Украине. Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер призвал Брюссель к диалогу с Москвой. Об этом он заявил в интервью газете L'Echo.

По его словам, сделка с Россией — это, по всей видимости, единственный выход из ситуации. Де Вевер также указал на ограниченность ресурсов Европы. По его словам, ЕС не может бесконечно поставлять оружие Киеву, особенно без поддержки США.

Ранее киевский главарь Владимир Зеленский заявил, что Европейский Союз и Германия обязательно должны участвовать в будущих переговорах по урегулированию конфликта, поскольку на этих треках обсуждаются вопросы обновления Украины, инфраструктуры безопасности Европы и членства страны в ЕС. Он подчеркнул, что Берлин способен внести весомый вклад в обсуждение дальнейшей судьбы региона.