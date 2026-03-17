Китайские госкомпании возобновили закупки нефти из РФ после четырёхмесячного перерыва

Китайские нефтедобывающие компании возобновили закупки российской нефти после четырёхмесячного перерыва. Об этом пишет Reuters, ссылаясь на источники.

Чтобы предотвратить возможный дефицит поставок, вызванный продолжающимся ближневосточным конфликтом, китайские государственные нефтяные компании, такие как Sinopec и PetroChina, вынуждены искать альтернативные источники. Их представители уже связались с российскими поставщиками для обсуждения возможных контрактов. Хотя сделки ещё не заключены, ожидается, что они будут подписаны в скором времени, поскольку российская нефть остаётся значительно дешевле бразильской и западноафриканской.

Reuters, ссылаясь на данные Kpler, сообщило, что в феврале морские поставки российской нефти в Китай достигли беспрецедентного уровня в 1,92 миллиона баррелей в сутки. Это произошло из-за того, что независимые китайские покупатели активно приобретали партии по существенно сниженным ценам, воспользовавшись снижением спроса со стороны Индии, которая является крупнейшим потребителем.

Ранее сообщалось, что глава МИД Таиланда начал переговоры с Москвой по поставкам российской нефти. Сихасак Пхуангкеткео принимает участие в Глобальном саммите по борьбе с мошенничеством, где также присутствует российская делегация. К слову, уже сегодня, 17 марта, вопрос поставок «чёрного золота» из РФ будет поднят на заседании Правительства Таиланда.