Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 марта, 09:25

Глава МИД Таиланда начал переговоры с Москвой по поставкам российской нефти

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / vyp

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / vyp

Таиланд начал консультации по вопросу поставок российской нефти на фоне энергетического кризиса из-за войны на Ближнем Востоке. Об этом сообщил замминистр иностранных дел Пхипхат Ратчакитпракан. Глава внешнеполитического ведомства Сихасак Пхуангкеткео на данный момент находится на мероприятии в Европе, где и связался с представителями РФ.

«Есть большая хорошая новость. Министр иностранных дел <...> уже начал консультации по поставкам нефти... видимо, встретившись с российским министром или послом России, я не уверен с кем конкретно», — сказал чиновник.

Пхуангкеткео принимает участие в Глобальном саммите по борьбе с мошенничеством, где также присутствует российская делегация. К слову, уже сегодня, 17 марта, вопрос поставок «чёрного золота» из РФ будет поднят на заседании Правительства Таиланда.

«Если мы получим нефть из России, у нас уже не будет больше проблем», — считают в Бангкоке.

Глава Минфина США спрогнозировал падение цен на нефть ниже 80 долларов

Ранее СМИ обратили внимание на стремительное удорожание российского сорта нефти Urals. Цена баррели выросла до почти ста долларов, что стало максимумом с 2022 года. Снизился и дисконт на наше «чёрное золото», что говорит о повышении спроса.

BannerImage
Матвей Константинов
  • Новости
  • Война на Ближнем Востоке
  • таиланд
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar