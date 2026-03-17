Глава МИД Таиланда начал переговоры с Москвой по поставкам российской нефти

Таиланд начал консультации по вопросу поставок российской нефти на фоне энергетического кризиса из-за войны на Ближнем Востоке. Об этом сообщил замминистр иностранных дел Пхипхат Ратчакитпракан. Глава внешнеполитического ведомства Сихасак Пхуангкеткео на данный момент находится на мероприятии в Европе, где и связался с представителями РФ.

«Есть большая хорошая новость. Министр иностранных дел <...> уже начал консультации по поставкам нефти... видимо, встретившись с российским министром или послом России, я не уверен с кем конкретно», — сказал чиновник.

Пхуангкеткео принимает участие в Глобальном саммите по борьбе с мошенничеством, где также присутствует российская делегация. К слову, уже сегодня, 17 марта, вопрос поставок «чёрного золота» из РФ будет поднят на заседании Правительства Таиланда.

«Если мы получим нефть из России, у нас уже не будет больше проблем», — считают в Бангкоке.

Ранее СМИ обратили внимание на стремительное удорожание российского сорта нефти Urals. Цена баррели выросла до почти ста долларов, что стало максимумом с 2022 года. Снизился и дисконт на наше «чёрное золото», что говорит о повышении спроса.