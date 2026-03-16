Глава Минфина США спрогнозировал падение цен на нефть ниже 80 долларов

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что мировые цены на нефть могут опуститься ниже 80 долларов за баррель уже через несколько месяцев. В интервью телеканалу CNBC он назвал текущие колебания временными.

«Думаю, вероятно, они станут намного, намного ниже», — сказал Бессент, отвечая на вопрос о перспективах рынка и возможном возврате к отметке в 80 долларов.

Ранее Скотт Бессент заявил, что Вашингтон ожидает постепенного восстановления судоходства в Ормузском проливе. По его словам, уже заметны первые признаки такого сценария — всё больше судов проходят через пролив, и процесс может продолжиться даже без немедленного ввода крупных военных конвоев.