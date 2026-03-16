16 марта, 15:40

Глава Минфина США спрогнозировал падение цен на нефть ниже 80 долларов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Maksim Safaniuk

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Maksim Safaniuk

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что мировые цены на нефть могут опуститься ниже 80 долларов за баррель уже через несколько месяцев. В интервью телеканалу CNBC он назвал текущие колебания временными.

«Думаю, вероятно, они станут намного, намного ниже», — сказал Бессент, отвечая на вопрос о перспективах рынка и возможном возврате к отметке в 80 долларов.

Песков заявил, что Россия богатеет от высоких цен на нефть в мире

Ранее Скотт Бессент заявил, что Вашингтон ожидает постепенного восстановления судоходства в Ормузском проливе. По его словам, уже заметны первые признаки такого сценария — всё больше судов проходят через пролив, и процесс может продолжиться даже без немедленного ввода крупных военных конвоев.

BannerImage
Юрий Лысенко
