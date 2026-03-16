Песков заявил, что Россия богатеет от высоких цен на нефть в мире

Рост мировых цен на нефть и временное смягчение американских санкций создают для российских энергетических компаний дополнительные возможности получения прибыли. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о потенциальных поступлениях в бюджет от продажи нефти.

«Вы знаете, что у нас действуют определённые правила, определённые пороги отсечения в отношении нефтяных денег. Разумеется, речь идёт о дополнительных доходах наших нефтяных компаний, которые продают нефть, продают нефтепродукты и которые, конечно же, ориентируются на текущую ценовую конъюнктуру», — сказал Песков.

По его словам, такие доходы напрямую влияют на увеличение поступлений в государственный бюджет.

Повышение выручки компаний в условиях благоприятной ценовой ситуации обеспечивает государству дополнительные финансовые ресурсы для реализации социальных и экономических программ.