Песков заявил, что Россия богатеет от высоких цен на нефть в мире
© Shutterstock / FOTODOM / Corona Borealis Studio
Рост мировых цен на нефть и временное смягчение американских санкций создают для российских энергетических компаний дополнительные возможности получения прибыли. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о потенциальных поступлениях в бюджет от продажи нефти.
«Вы знаете, что у нас действуют определённые правила, определённые пороги отсечения в отношении нефтяных денег. Разумеется, речь идёт о дополнительных доходах наших нефтяных компаний, которые продают нефть, продают нефтепродукты и которые, конечно же, ориентируются на текущую ценовую конъюнктуру», — сказал Песков.
По его словам, такие доходы напрямую влияют на увеличение поступлений в государственный бюджет.
Повышение выручки компаний в условиях благоприятной ценовой ситуации обеспечивает государству дополнительные финансовые ресурсы для реализации социальных и экономических программ.
Напомним, что США до 11 апреля ослабили санкции в отношении российской нефти, которую успели погрузить на танкеры до 12 марта. Это, разумеется, вызвало бурю негодований на Украине и в Европе. Однако Вашингтон подчеркнул, что ограничения вернутся после стабилизации ситуации.
