Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 марта, 10:23

Песков заявил, что Россия богатеет от высоких цен на нефть в мире

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Corona Borealis Studio

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Corona Borealis Studio

Рост мировых цен на нефть и временное смягчение американских санкций создают для российских энергетических компаний дополнительные возможности получения прибыли. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о потенциальных поступлениях в бюджет от продажи нефти.

«Вы знаете, что у нас действуют определённые правила, определённые пороги отсечения в отношении нефтяных денег. Разумеется, речь идёт о дополнительных доходах наших нефтяных компаний, которые продают нефть, продают нефтепродукты и которые, конечно же, ориентируются на текущую ценовую конъюнктуру», — сказал Песков.

По его словам, такие доходы напрямую влияют на увеличение поступлений в государственный бюджет.

Повышение выручки компаний в условиях благоприятной ценовой ситуации обеспечивает государству дополнительные финансовые ресурсы для реализации социальных и экономических программ.

В Германии требуют возобновить поставки российской нефти по «Дружбе»

Напомним, что США до 11 апреля ослабили санкции в отношении российской нефти, которую успели погрузить на танкеры до 12 марта. Это, разумеется, вызвало бурю негодований на Украине и в Европе. Однако Вашингтон подчеркнул, что ограничения вернутся после стабилизации ситуации.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • Дмитрий Песков
  • Мировая экономика
  • Экономика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar