США разрешили продажу нефти и нефтепродуктов РФ, погруженных на суда до 12 марта

США разрешили продажу российской нефти и нефтепродуктов, которые были погружены на суда по состоянию на 12 марта. Об этом говорится в генеральной лицензии, опубликованной управлением по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина Соединённых Штатов.

«За исключением случаев, предусмотренных пунктом (b) настоящей генеральной лицензии, все операции, запрещённые вышеуказанными нормативными актами, которые обычно сопутствуют и необходимы для продажи, поставки или выгрузки сырой нефти или нефтепродуктов российского происхождения, погруженных на любое судно, включая суда, заблокированные в соответствии с вышеуказанными нормативными актами, не позднее 00.01 по восточному летнему времени 12 марта 2026 года, разрешаются до 00.01 по восточному летнему времени 11 апреля 2026 года», — говорится в документе.